Гройсман проводить засідання уряду

Чинний склад не розглядатиме звільнення мера Києва Віталія Кличка

Кабінет міністрів України у середу розглядатиме проєкт постанови про внесення змін до плану заходів на 2018—2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Урядовці мають погодити низку проєктів указів Президента. Зокрема - про затвердження положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Державної прикордонної служби України, а також щодо призначення стипендій для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва, перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.