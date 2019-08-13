Фріз зробила вибір на користь роботи в парламенті

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, яка обрана народним депутатом на позачергових парламентських виборах, наголошує, що складе повноваження міністра.

Про це вона повідомила в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу.

"Я складу повноваження міністра. З огляду на те, що ми з вами реалісти й новий Кабмін буде формувати монобільшість. Як представник "Євросолідарності" я впевнена, що жодна пропозиція, так само як і зі створення коаліції, яка вийшла в кінцевому підсумку монобільшістю, від будь-яких політичних сил нова монобільшість не буде враховувати. Відповідно, я матиму більшу користь для, в тому числі, й визначення законодавчої політики щодо ветеранів у парламенті", - сказала вона.

Фріз розповіла, що у парламенті нового скликання планує стати рядовим членом Комітету з питань національної безпеки.

"Я думаю, що після того, як відбудеться перше засідання комітету і будуть визначені підкомітети, там уже буду дивитися, який із них буде можливість очолити. Якщо вона (можливість — ред.) буде, то я, безумовно, братиму на себе цю відповідальність", - підкреслила Фріз.

Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада 2018 року Верховна Рада призначила народного депутата з фракції “Блок Петра Порошенка” Ірину Фріз міністром України у справах ветеранів.

До цього Фріз у парламенті VIII скликання очолювала підкомітет з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони та Постійну делегацію ВР у Парламентській асамблеї НАТО.

Як відомо, 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. За результатами партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).