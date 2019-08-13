Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції Вишинського

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги захисту керівника “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського на рішення Подільського райсуду про продовження тримання його під вартою.

Про це повідомляє Прокуратури Автономної Республіки Крим у Telegram-каналі.

“Сьогодні, 13 серпня 2019 року, за клопотанням адвокатів Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги захисту на рішення Подільського райсуду Києва про продовження тримання під вартою керівника незареєстрованої організації “РИА Новости Украина”. Судове засідання відбудеться 20 серпня о 11 годині”, - йдеться у повідомленні.

19 липня Подільський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту Вишинського про зміну йому запобіжного заходу та одночасно ухвалив рішення продовжити ще на 60 діб термін тримання керівника «РИА Новости Украина» під вартою без визначення розміру застави.

Як відомо, 6 березня 2019 року прокуратура АР Крим за результатами досудового розслідування скерувала до Подільського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно керівника незареєстрованої організації «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 161; ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади за попередньою змовою групою осіб, розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України поєднаному з розпалюванням національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, придбання та зберіганні вогнепальної зброї).

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Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. За результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На засіданні суду Вишинський заявив, що виходить із українського громадянства, і звернувся до президента РФ Путіна по захист.