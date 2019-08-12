Президент звільнив голів 18 райдержадміністрацій у двох областях

Президент Володимир Зеленський звільнив 18 голів районних державних адміністрацій у Донецькій та Львівській областя.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, у Донецькій області звільнено Олександра Романюка з посади голови Бойківської РДА, Дмитра Кірносова з посади голови Добропільської РДА, Наталію Винниченко з посади голови Костянтинівської РДА, Олега Решетняка з посади голови Нікольської РДА, Анатолія Шишка з посади голови Покровської РДА, Євгена Данилюка з посади голови Слов’янської РДА, Миколу Коваленка з посади голови Ясинуватської РДА.

У Львівській області звільнено Ігоря Криськіва з посади голови Бродівської РДА, Петра Мороза з посади голови Буської РДА, Василя Татарина з посади голови Жидачівської РДА, Володимира Недзельського з посади голови Золочівської РДА, Андрія Коса з посади голови Миколаївської РДА, Володимира Танчина з посади голови Перемишлянської РДА, Сергія Іваха з посади голови Радехівської РДА, Богдана Янка з посади голови Сколівської РДА, Андрія Дяченка з посади голови Сокальської РДА, Івана Грися з посади голови Старосамбірської РДА та Ігоря Самардака з посади голови Яворівської райдержадміністрації.

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Як зазначається в указах, посадовці звільнені "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".