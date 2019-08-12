Зеленський вніс зміни до указу про про звільнення Цигикала

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу Президента від 31 травня 2019 року № 346.

Відповідний указ №592/2019 опубліковано на сайті Глави держави.

"Внести до Указу Президента України від 31 травня 2019 року № 346 «Про звільнення Цигикала з військової служби» зміну, доповнивши його після слів «у запас» словами «у зв’язку з проведенням організаційних заходів», - зазначається в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 травня 2019 р. Президент Зеленський звільнив Цигикала з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу.

Цигикал очолював Держприкордонслужбу з липня 2017 року.