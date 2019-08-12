Зеленський вніс зміни до указу про про звільнення Цигикала

Зеленський вніс зміни до указу про про звільнення Цигикала

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу Президента від 31 травня 2019 року № 346.

Відповідний указ №592/2019 опубліковано на сайті Глави держави.

"Внести до Указу Президента України від 31 травня 2019 року № 346 «Про звільнення Цигикала з військової служби» зміну, доповнивши його після слів «у запас» словами «у зв’язку з проведенням організаційних заходів», - зазначається в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 травня 2019 р. Президент Зеленський звільнив Цигикала з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу.

Цигикал очолював Держприкордонслужбу з липня 2017 року.

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