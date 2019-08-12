Зеленський представив нового голову Житомирської ОДА
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Дозвольте мені представити нового голову ОДА Бунечка Віталія Івановича», - зазначив Президент.
Сам Бунечко називає себе корінним поліщуком, адже, за його словами, на Житомирщині поховані його дідусь і бабуся.
"Бачу, що Житомирська область буде розвиватися далі. Ми завершимо процес децентралізації. Робота Житомирської облдержадміністрації буде побудована на публічних і відкритих принципах, відійдемо від бюрократії, поборемо корупцію. Ми чекаємо на інвесторів - як закордонних, так і наших", - сказав Бунечко.
Він додав, що робота обласної адміністрації буде побудована на співпраці з громадськістю і бізнесом.
Президент перебуває з робочою поїздкою на Житомирщині / Фото: president.gov.ua
Указ №587/2019 про призначення опубліковано на сайті президента.
Іншим указом, №586/2019, від тимчасового виконання обов’язків голови ОДА зільнено Ярослава Миколайовича Лагуту.
Про нового голову ОДА відомо, що він працював в СБУ.
Бунечко народився 6 серпня 1973 року в місті Сарни на Рівненщині. У 1995 році закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки за фахом "вчитель історії і права", у 1997 році - Академію СБУ за фахом "правознавство".
Кандидат юридичних наук, захистив кандидатську на тему "Служба безпеки України як суб'єкт адміністративно-деліктного процесу".
У декларації, яку Бунечко подав як кандидат на посаду голови Житомирської ОДА, зазначено, що він прописаний у Києві, а фактично проживає у Донецькій області – Приморське/Маріуполь.
Зарплата Бунечка за 2018 рік становила 365 тис. 409 грн, готівкою він декларує 39 тис. доларів та 32 тис. євро. Задеклароване майно – два годинники торгових марок Frank Muller та Zenit.