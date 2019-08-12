Президент сьогодні представить нового голову Житомирської ОДА

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня, здійснить робочу поїздку на Житомирщину.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"12 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час поїздки глава держави візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину.

Президент також представить новопризначеного голову Житомирської обласної державної адміністрації.