Президент сьогодні представить нового голову Житомирської ОДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня, здійснить робочу поїздку на Житомирщину.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"12 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою у Житомирській області", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час поїздки глава держави візьме участь у нараді з питань незаконного видобутку бурштину.
Президент також представить новопризначеного голову Житомирської обласної державної адміністрації.