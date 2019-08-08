Другий день візиту Зеленського до Туреччини: зустріч із Варфоломієм та бізнес-форум

Сьогодні Володимир Зеленський у ході офіційного візиту до Турецької Республіки зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм, візьме участь в українсько-турецькому бізнес-форумі та ознайомиться з виробництвом безпілотників.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Заходи за програмою візиту розпочнуться о 10.00 з українсько-турецького бізнес-форуму, на якому Президент України матиме слово.

Під час бізнес-форуму має бути підписано Меморандум про взаєморозуміння між Торгово-промисловою палатою України та Радою з міжнародних економічних відносин Турецької Республіки.

Потім Президент відбуде на Фанар, де зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм - у вузькому колі та в розширеному форматі. Також глава держави відвідає храм Святого Георгія.

Згодом українська делегація відвідає компанію Baykar Aerospace and Defense, яка випускає безпілотники. Тут він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі цього підприємства.

Володимир Зеленський повернеться до України ввечері 8 серпня.

У складі офіційної делегації Турецьку Республіку також відвідують секретар РНБО Олександр Данилюк, перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофімов, заступник керівника ОПУ Вадим Пристайко, депутат ВРУ Мустафа Джемілєв, керівник ДК «Укроборонпром» Павло Букін, президент ТПП Геннадій Чижиков.

Як повідомляв Укрінформ, учора Президент України зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У ході зустрічі було обговорено широкий спектр українсько-турецьких відносин, домовлено про активізацію роботи над угодою про зону вільної торгівлі, а також визначено мету досягти товарообігу між країнами на рівні $10 млрд. Ердоган наголосив, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає анексії Криму, стійко дотримуючись позицій щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.