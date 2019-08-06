Коломойський надіслав Зеленському відео з радянського кіножурналу

Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що його спілкування з президентом України Володимиром Зеленським на сьогодні практично зведено до мінімуму.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК.

За словами Коломойського, бачилися вони після інавгурації "один раз, мигцем".

"Іноді листуємося у WhatsApp: хиханьки та хахоньки, жартуємо. Вчора він мені надіслав посилання на свій пост у Facebook про генерала поліції. А я йому ось що надіслав (показує фрагмент з радянського кіножурналу «Фітіль») ", - поділився олігарх.

Коломойський стверджує, що телефонують вони одне одному дуже рідко.

"Тому що у нього купа справ, людина потрапила з корабля на бал. Раніше ми спілкувалися телефоном раз на два тижні, очно - раз на два місяці ", - додав бізнесмен.

Він також розповів, що познайомив їх із Зеленським спільний знайомий Тимур Міндіч (співвласник «Кварталу 95» та бізнес-партнер Коломойського. - РБК) у 2008 році, а спілкуватися тісно вони стали у другій половині 2011-го у зв'язку з переходом Зеленського з «Інтера» на «1 + 1 ».