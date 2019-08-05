ОБСЄ проведе курси для українських держслужбовців

Управління Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин оголосило 5 серпня про підтримку курсів підвищення кваліфікації державних службовців в Україні протягом найближчих років.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

"У співпраці з Міністерством культури України, Національним агентством з питань державної служби та Центром незалежних політичних досліджень Верховним комісаром з питань національних меншин розроблено навчальний курс щодо управління різноманітністю для державних службовців та працівників суб'єктів державного сектору. Курс пройшов пілотну програму в червні 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою проєкту є створення навчального посібника та підготовка майбутніх тренерів, "щоб з 2020 року курс міг використовуватися більш широко на національному, регіональному та місцевому рівнях".

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Усі учасники курсів будуть офіційно сертифіковані Національним агентством України з питань державної служби та Українською школою управління.