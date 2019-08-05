ОБСЄ високо оцінила роботу українських правоохоронців на виборах

Місія зі спостереження за виборами від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ високо оцінила роботу правоохоронців із забезпечення безпеки виборчого процесу в Україні.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Місія ОБСЄ високо оцінила роботу МВС України щодо забезпечення безпеки виборчого процесу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, голова місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за позачерговими парламентськими виборами в Україні Альберт Йонссон офіційно висловив вдячність правоохоронцям системи МВС за підтримку під час виборів.

Уточнюється, що міжнародні спостерігачі схвально оцінили роботу українських правоохоронців щодо забезпечення безпеки виборчого процесу та проведену масштабну превентивну роботу.

«У всіх областях України спостерігачі місії відчули відкритість Національної поліції України та посильну допомогу в питаннях громадської безпеки. Підтримку надавали абсолютно всі підрозділи МВС. Це дозволило нашій місії безпечно та спокійно спостерігати за перебігом виборчого процесу», - сказав Йонссон.

Він відзначив надану допомогу з боку представників Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС України, Держприкордонслужби та ДМСУ.

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«Правоохоронці рішуче протистояли будь-яким спробам дестабілізації та незаконним методам передвиборчої боротьби. Продемонстрували високий професіоналізм під час взаємодії з представниками Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини та Місії спостереження за виборами в Україні, професійно й злагоджено координували питання безпеки міжнародних спостерігачів», - зазначив Йонссон.