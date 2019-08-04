Стало відомо, хто може очолити партію "Слуга народу"

На посаду спікера Ради депутати Слуги народу розглядатимуть Дмитра Разумкова, головою партії може стати Олександр Корнієнко.

Про це повідомила глава пресофісу політсили Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

Вона підтвердила, що на посаду голови Верховної Ради фракція делегує нинішнього голову партії Дмитра Разумкова, на посаду першого заступника голови парламенту - Руслана Стефанчука.

"Партію Слуга народу може очолити Олександр Корнієнко. Кандидатом на посаду голови фракції є Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників. Також є пропозиції щодо кандидатур керівництва комітетів Верховної Ради", - написала Кравчук.

Нагадаємо: Корнієнко з травня 2019 року керував передвиборним штабом Слуги народу.