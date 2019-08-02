Президент призначив нового голову Івано-Франківської ОДА

Президент призначив нового голову Івано-Франківської ОДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Про це глава держави заявив під час наради в Івано-Франківську, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я хочу призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації”, - зазначив Зеленський.

Президент також вручив Шмигалю посвідчення голови Івано-Франківської ОДА.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 червня звільнив голову Івано-Франківської ОДА Олега Гончарука. Виконання обов’язків голови ОДА тимчасово було покладено на Марію Савку.

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Кабінет міністрів 24 липня погодив запропоновану Президентом кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської ОДА.

43-річний Шмигаль - кандидат економічних наук, з січня 2018 року обіймає посаду директора Бурштинської ТЕС, що належить компанії ДТЕК. До цього Шмигаль очолював Департамент економічного розвитку та промисловості Львівської ОДА.

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