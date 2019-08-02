Богдан про "засвічену" заяву щодо звільнення: Може, провокація спецслужб

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан підтвердив той факт, що він таки писав заяву на звільнення, але як її знімок з’явився в інтернеті, йому невідомо.

Про це Богдан сказав, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу в Івано-Франківську, де сьогодні з робочою поїздкою перебуває Президент Володимир Зеленський.

“Заяву писав, усі писали. Як вона з’явилася в інтернеті, не знаю. Може - журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація якихось спецслужб", - сказав Богдан.

На запитання, чи є у Богдана бажання звільнитися, він відповів: “Бажання моє мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву в будь-який момент”.

Як повідомлялося, напередодні ЗМІ поширили суперечливу інформацію щодо заяви про звільнення керівника ОП Андрія Богдана. Зокрема, повідомлення про таку заяву з боку Богдана опублікували агентство "Інтерфакс-Україна", "TheБабель" та видання “Українська правда" з посиланням на співрозмовника в Офісі Президента.

Зі свого боку журналістка видання "Новое время" Крістіна Бердинських опублікувала сфотографовану частину заяви Богдана на звільнення.

Разом з тим заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка спростував цю інформацію в коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ.

Сьогодні Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" анулювало інформацію про те, що глава Офісу Президента Андрій Богдан написав заяву про звільнення.

Своє чергою Зеленський у п’ятницю, 2 серпня, сказав, що заяви на звільнення написали заздалегідь всі члени його команди, і він їх підпише, якщо ті не зможуть впоратися з роботою.