Порошенко відповів на обвинувачення в

Порошенко відповів на обвинувачення в "жадібності"

Укрінформ
П'ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що витратив два мільярди гривень власних коштів на армію.

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю "Українській правді" у відповідь на репліку про те, що один із політиків звинуватив його у жадібності.

"Точно ні. Це імідж, який намагаються створити. Я на жадібність намагаюся відповісти наступним. Ви уявляєте, що я витратив 2 мільярди гривень своїх власних грошей на армію?", - сказав Порошенко.

Він додав, що не роздає грошей, бо кожна копійка дісталася важкою роботою.

"Запитайте Сили повітряної оборони, які я облаштував разом з моїми партнерами по "Рошену". Запитайте 3-й чи 8-й полк спецназу, запитайте про антиснайперські комплекси. Бо як тільки в них з’явилися антиснайперські комплекси, набагато зменшилася кількість російських снайперів", - додав Порошенко.

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Також Порошенко повідомив, що тепер менше дає армії, тому що вона забезпечена.

"Але благодійні програми не закінчуються, це не тема цього інтерв’ю", - резюмував Порошенко.

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