Порошенко пояснив, чому йшов на другий термін попри високий антирейтинг

П'ятий Президент Петро Порошенко вважає своє рішення балотуватися на другий президентський термін попри високий антирейтинг правильним, оскільки ніхто з його можливих правонаступників не вийшов би навіть у другий тур.

Про це Порошенко заявив у інтерв'ю "Українській правді" у відповідь на репліку журналіста про те, що деякі люди в його офісі вважали за краще готувати правонаступника.

"Я мав це зробити… Якби я бачив кандидата, який би від нашої команди міг перемогти, я би точно і залюбки запропонував йому участь у кампанії. Не хочу зараз називати жодних прізвищ, але ви можете їх назвати, хто б замість мене міг перемогти на президентських виборах. Я наголошую, що жоден з тих, кого б ви назвали, не вийшов би навіть у другий тур", - сказав Порошенко.

Окрім того, зазначив п'ятий Президент, згадані "міфічні співробітники адміністрації" також стояли на позиції, що він не вийде в другий тур.

"А ми вийшли! Потім – що ми не наберемо 4,5 млн голосів. Ми набрали! Не треба недооцінювати українців. У нас зараз є хвиля втоми, бо п’ять років були складні. Люди мають право на такий вибір. Але я робив все, щоб захистити Україну й українців від війни", - наголосив Порошенко.

Він заявив, що за п’ять років президентства кардинально змінився.

"Я став сильнішим, досвідченішим, мудрішим, принаймні на те претендую. Я дуже постарів, бо це не легкий хліб – бути президентом. Але для чоловіка це не страшно. І ще я пишаюся кожним з п’яти років мого президентства... Ми змінили Україну. Я пишаюся, що ми її зберегли, бо ставало питання про її існування. Я пишаюся, що країна кардинально інша. Але оскільки формат інтерв’ю передбачав, що я мав визнавати цілу низку помилок, я кажу, що в мене, на жаль, є за що просити пробачення в Господа", - зазначив Порошенко.