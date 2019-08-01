Порошенко пояснив, чому йшов на другий термін попри високий антирейтинг

Порошенко пояснив, чому йшов на другий термін попри високий антирейтинг

Укрінформ
П'ятий Президент Петро Порошенко вважає своє рішення балотуватися на другий президентський термін попри високий антирейтинг правильним, оскільки ніхто з його можливих правонаступників не вийшов би навіть у другий тур.

Про це Порошенко заявив у інтерв'ю "Українській правді" у відповідь на репліку журналіста про те, що деякі люди в його офісі вважали за краще готувати правонаступника.

"Я мав це зробити… Якби я бачив кандидата, який би від нашої команди міг перемогти, я би точно і залюбки запропонував йому участь у кампанії. Не хочу зараз називати жодних прізвищ, але ви можете їх назвати, хто б замість мене міг перемогти на президентських виборах. Я наголошую, що жоден з тих, кого б ви назвали, не вийшов би навіть у другий тур", - сказав Порошенко.

Окрім того, зазначив п'ятий Президент, згадані "міфічні співробітники адміністрації" також стояли на позиції, що він не вийде в другий тур.

"А ми вийшли! Потім – що ми не наберемо 4,5 млн голосів. Ми набрали! Не треба недооцінювати українців. У нас зараз є хвиля втоми, бо п’ять років були складні. Люди мають право на такий вибір. Але я робив все, щоб захистити Україну й українців від війни", - наголосив Порошенко.

Він заявив, що за п’ять років президентства кардинально змінився.

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"Я став сильнішим, досвідченішим, мудрішим, принаймні на те претендую. Я дуже постарів, бо це не легкий хліб – бути президентом. Але для чоловіка це не страшно. І ще я пишаюся кожним з п’яти років мого президентства... Ми змінили Україну. Я пишаюся, що ми її зберегли, бо ставало питання про її існування. Я пишаюся, що країна кардинально інша. Але оскільки формат інтерв’ю передбачав, що я мав визнавати цілу низку помилок, я кажу, що в мене, на жаль, є за що просити пробачення в Господа", - зазначив Порошенко.

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