Порошенко вважає, що директор ДБР через Богдана може зливати дані Портнову

Порошенко вважає, що директор ДБР через Богдана може зливати дані Портнову

Укрінформ
П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба може бути причетним до зливу інформації ексзаступнику голови Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді".

"Мені чітко наголосили (слідчі ДБР — ред.), що нічого вони не розкривали. Що вони проводять службове розслідування вже місяць, бо не знають, яким чином це до Портнова потрапляє. Я сказав: "Ваш директор має доступ?" Він каже: "Так, має". Я йому кажу: "Це незаконно". Але директор передає це Богдану, з яким вони постійно спілкуються. А Богдан передає це Портнову", - сказав Порошенко.

На запитання, чи точно він це знає, Порошенко відповів: "Я маю цю інформацію. Я вважаю, що саме такий є спосіб витоку інформації".

За його словами, ДБР не надсилало йому жодної повістки на допит, а єдиною людиною, яка поширювала інформацію про дату і час допиту, був Портнов.

"Я хочу зараз твердо наголосити, що жодної повістки, запрошення по жодній із адрес — службовій, домашній я не отримував. Я твердо переконаний, я спитав — мені не направляли", - сказав Порошенко.

Він додав, що єдине джерело, яке чомусь володіло думками слідчих і головами в ДБР, був колишній заступник Адміністрації президента Януковича Портнов.

"Він мав доступ до матеріалів, він мав доступ до дат і постійно оголошував ці дати", - додав Порошенко.

На думку експрезидента, Портнов робив це з подвійною метою: для провокацій і психологічного тиску.

Він зазначив, що прийшов на допит у ДБР із власної ініціативи, щоб уникнути маніпуляцій.

На питання, чи спілкувався він із директором ДБР, Порошенко відповів, що спілкувався, і у розмові Труба підкреслив, що не має права втручатися у слідства, на що було запропоновано звернутися до керівника слідчої групи.

"Мене здивувало, що у нас кожен крок, який захищений законом щодо таємниці слідства, розкривається — в тому числі, і дата допиту, і запрошення, і прізвище, і слідчий, і справа, по якій людину викликають на допит", - заявив Порошенко.

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Як повідомлялося, Порошенко 25 липня прийшов на допит до ДБР як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

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