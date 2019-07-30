Порошенко: Я ні від кого не збираюся ховатися
Укрінформ
Голова партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ні від кого не збирається ховатися, бо це буде великий подарунок президенту Росії Путіну.
Про це Порошенко розповів в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на запитання, як він бачить своє майбутнє у випадку, якщо почнуться його допити і судові засідання.
"Мені немає за що червоніти. Немає жодних фактів, за які б мені треба було переживати. Якщо це буде політичне правосуддя — друзі мої, я ще в 2014 році на фронті перестав боятися. І мені абсолютно байдуже. Я ні від кого не збираюся ховатися, бо це буде великий подарунок Путіну. Насправді ж мій опонент не Зеленський. Мій опонент — Путін", - сказав Порошенко.
Відповідаючи на запитання, чи має намір найближчим часом їхати з країни, Порошенко повідомив, що збирається на кілька днів у відпустку за кордон.