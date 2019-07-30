"ЄС" могла набрати набагато більше відсотків на виборах — Порошенко

Голова партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що його політсила могла претендувати на більше, ніж 8,1% на парламентських виборах, але відбулося розпорошування голосів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Наскільки об'єктивно ми могли претендувати? На багато більше. Це вже зараз я можу це сказати. Хочу наголосити, що під час виборчої кампанії я ніколи про це не говорив. Але у нас був десяток політичних сил, які набирали від 1 до 3%", - сказав Порошенко.

Голова партії "Європейська солідарність" додав, що такі політичні сили розуміли, що у них немає жодного шансу, але керуючись "чи то власними амбіціями, чи то будь-якими іншими мотиваціями", пішли на вибори окремо і 15-20% голосів були розпорошені.

Відповідаючи на запитання, які політсили він має на увазі, Порошенко сказав: "Самопоміч", і Гройсмана, і "Свободу". Всіх"

Крім того, Порошенко зауважив, що демократичним політсилам від "Європейської солідарності" направили запрошення щодо готовності сформувати єдиний список.

"Я ніколи і ні перед ким не ставив питання квот. У нас були всі шанси зайняти друге місце. Це було абсолютно реально. Йдеться про те, що в програмних положеннях різких відмінностей не було. Де-факто це означає, що просто в угоду амбіціям окремих лідерів цих партій ми голоси демократичних сил віддали або "Слузі народу", або "Опоблоку". Я вважаю, що це була помилка", - додав Порошенко.

Як відомо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Станом на 26 липня ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. Згідно з цими результатами до Верховної Ради проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).