НАЗК розподілило бюджетні кошти на фінансування шести партій: кому найбільше

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти з державного бюджету на фінансування 6 політичних партій у IІІ кварталі 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"Національне агентство прийняло рішення про надання політичним партіям державного фінансування їх статутної діяльності у IІІ кварталі цього року. Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій", - йдеться у повідомленні.

Так, "Народний фронт" отримає 36 363 350,00 грн, "Європейська солідарність" - 35 841 525,00 грн, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 12 231 425,00 грн, ВО "Батьківщина" - 9 329 475,00 грн.

"Об’єднання "Самопоміч" — отримає 32 164 600,00 гривень, з яких 14 142 012,50 гривень — це кошти за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу", - відмітили у НАЗК.

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Крім того, "Опозиційний блок" у ІІІ кварталі 2019 року отримає кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії у розмірі 50% (за ІІ та ІІІ квартали) загального розміру щорічного державного фінансування для політичної партії – 30 979 450,00 грн.

"Перерахування коштів політичній партії здійснено внаслідок з’ясування обставин та усунення причин, які стали підставою для прийняття рішення Національного агентства про неперерахування коштів державного фінансування її статутної діяльності у ІІ кварталі 2019 року", - додали в Нацагентстві.