Гройсман - у відпустці, засідання Кабміну цього тижня не буде

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман перебуває у відпустці, тому чергового засідання Кабінету міністрів цього тижня не буде.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив прессекретар глави уряду Василь Рябчук.

"Прем‘єр перебуває в офіційній відпустці. Тому під його головуванням уряду не буде", - сказав він.

Як відомо, засідання уряду традиційно відбуваються в середу.

На минулому засіданні, 24 липня, Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів України під його головуванням складе свої повноваження на першому засіданні новообраної Верховної Ради, але продовжуватиме виконувати свої обов'язки до формування нового Кабміну.