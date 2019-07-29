Аслунд розповів про очікування від зустрічі Зеленського з Трампом

Результатом майбутньої зустрічі президентів України та США у Вашингтоні мають бути як економічні домовленості, так і більше залучення Штатів до переговорних форматів з Росією.

Про це у Вашингтоні під час зустрічі Атлантичної Ради щодо результатів парламентських виборів в Україні сказав міжнародний експерт у сфері економіки й політики Андерс Аслунд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Результатом зустрічі (президентів України та США, - ред.) має бути більш активна участь США у перемовинах з Росією. Аби США брали участь у роботі мінської групи, аби вона набула нової форми", - розповів Аслунд.

Експерт додав, що Росія "сприйматиме серйозно лише ті формати, у яких бере участь США". Він також звернув увагу на можливі очікування президента США від зустрічі.

"З американської точки зору, Трамп, безсумнівно, має певні економічні інтереси щодо певних замовлень від України", - пояснив він.

Аслунд розповів, що покладає високі сподівання на Президента Зеленського і його зусилля з проведення реформ, водночас усвідомлює, що концентрація влади в руках однієї політичної сили несе ризики для демократії.

"Нині це справді відповідальність Президента Зеленського - створити баланс, обмежити свою владу", - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент США Дональд Трамп запросив Президента України відвідати з візитом Вашингтон. Дата події поки не відома, раніше називалися терміни кінця серпня — вересня. Нині триває підготовка суттєвого наповнення двосторонньої зустрічі.