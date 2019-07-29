Чалий назвав теми, які радив Зеленському обговорити на зустрічі з Трампом

Для забезпечення безперервної та ефективної підтримки України з боку США потрібно вирішити низку невідкладних питань двосторонньої взаємодії, які доцільно обговорити в першу чергу на запланованій зустрічі президентів двох країн у Вашингтоні.

Про це розповів у інтерв'ю Укрінформу посол України в США Валерій Чалий, який завершує свою каденцію у Вашингтоні.

"Вони (невідкладні питання – ред.) стосуються подальшої нашої взаємодії у військово-технічному співробітництві включно із закупівлею озброєнь, співпраці в енергетичній сфері. Це також вирішення деяких проблемних питань у космічній галузі", - розповів дипломат.

Він зазначив, що це й питання стосовно подальшого забезпечення двопартійної підтримки України з боку республіканців і демократів "з огляду на досить непростий період перед президентськими виборами в США". Це також теми, пов'язані з перспективами діяльності Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

Як зауважив посол, про це він доповів президентові Зеленському особисто, щоб українська сторона мала "сильну переговорну позицію" перед зустріччю у Вашингтоні.

Натомість, як зазначив Чалий, з певного моменту Посольство припинило займатися змістовним наповненням візиту до США Президента України, хоча це є обов'язком дипустанови відповідно до нового Закону України "Про дипломатичну службу". Замість цього відбулося кілька зустрічей представників нової адміністрації в американській столиці.

"Ми допомагали організувати переговори представників президента у Вашингтоні, зокрема секретаря РНБО Олександра Данилюка та помічника президента Андрія Єрмака, які перебрали на себе питання підготовки візиту президента. Посольство виконує всі доручення, але очевидно, що питання щодо змісту візиту треба ставити тепер Офісу президента", - прокоментував посол.