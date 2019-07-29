Зеленський призначив ексдиректора СТБ своїм позаштатним радником

Президент Володимир Зеленський призначив екс-директора холдингу StarLightMedia і колишнього генерального директора телеканалу СТБ Володимира Бородянського своїм позаштатним радником.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Бородянського Володимира Володимировича радником Президента України (поза штатом)", - йдеться у документі.

Володимир Бородянський обіймав посаду директора холдингу StarLightMedia і генерального директора телеканалу СТБ з березня 2012 року до 15 грудня 2018 року.

У минулому Бородянський працював комерційним директором газети «Московский комсомолець в Украине». З 2000 року керував відділом з управління медіаактивами «Альфа-банку» в Україні, відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", «Наше радіо», «Московский комсомолець в Украине».

У 2004 році очолив правління телеканалу СТБ, який перейшов у власність Віктора Пінчука.