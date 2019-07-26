Уряд розгляне подання Зеленського про звільнення Кличка на наступному засіданні — Гройсман

Володимир Гройсман винесе на наступному засіданні уряду подання Президента щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це Гройсман заявив в ефірі радіо "НВ" у п'ятницю, 26 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали запит від Президента на погодження (подання на звільнення - ред.). Ви знаєте, що відповідно до Конституції голови міських державних адміністрацій складають свої повноваження перед новообраним Президентом України. Тобто, абсолютно логічна відбувається історія, і по багатьох губернаторах, головах обласних державних адміністрацій вона вже пройшла. Так чи інакше він (Кличко - ред.) складе свої повноваження перед Президентом. Далі питання призначення, а от призначить Президент Кличка чи не призначить, я не можу сказати, я на цю тему з Президентом не розмовляв", - сказав Гройсман.

У відповідь на запитання, як уряд реагуватиме на лист від Президента, він повідомив, що як Прем'єр-міністр винесе це питання на найближче засідання уряду для розгляду.

"Всі попередні рішення такого характеру були підтримані урядом. Я наголошую на тому, що це повноваження Президента. Я не заважав попередньому Президенту призначати голів адміністрації і не буду заважати діючому Президенту. Як уряд визначиться, подивимося. Ми обговоримо це питання. У нас ще навіть дискусії на цю тему не було, тому що ми це подання отримали тільки в середу вранці. Відповідно, ми його обговоримо і проаналізуємо", - зазначив Гройсман.

Щодо відповідності звільнення голови Київської міської державної адміністрації Конституції, Прем'єр-міністр зауважив, що "уряд не призначає і не звільняє, Указ буде видавати Президент, це рішення Президента".

Як повідомлялося, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента проханням направити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Раніше мер Кличко під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським був поінформований про розділення повноважень в управлінні столицею.

Водночас на переконання Кличка, розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА - це позбавлення столиці місцевого самоврядування.

Конституційний суд у грудні 2003 року визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".