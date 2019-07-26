Гройсман не бачить юридичних підстав для дострокових місцевих виборів

Гройсман не бачить юридичних підстав для дострокових місцевих виборів

Укрінформ
Для проведення дострокових місцевих виборів немає ані юридичних підстав, ані великого сенсу, оскільки не завершено процес створення об'єднаних територіальних громад.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі радіо "НВ" у п'ятницю, 26 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що юридичних підстав немає для проведення дострокових місцевих виборів, з одного боку. З іншого боку, я вважаю, що місцеві вибори потрібно проводити після реформи децентралізації", - сказав Гройсман.

У цьому контексті він нагадав, що наразі в об'єднаних територіальних громадах живуть 70% українців, тому, на його думку, треба завершити процес створення ОТГ і одразу проводити вибори.

"Я вважаю, що за цей рік - до жовтня 2020 року - треба це зробити. Ми ж хочемо побудувати нову систему, а не перезавантажувати стару. Бо якщо ми будемо перезавантажувати стару систему місцевого самоврядування, вона теж буде неефективною. Ну, поміняємо людей і що далі?" - зазначив він.

Читайте також: Кличко прокоментував заяви про дострокові місцеві вибори

Як повідомляв Укрінформ, міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до Президента України Володимира Зеленського щодо муніципальної реформи і якнайшвидшого проведення місцевих виборів.

Після оголошення результатів екзитполів на виборах до ВР Зеленський сказав: "Що стосується, всі ставлять питання, стосовно місцевих виборів, - не розслабляйтесь".

Водночас лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков спростував чутки про дострокові місцеві вибори у 2019 році, заявивши, що, на його думку, вибори пройдуть в 2020 році.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-