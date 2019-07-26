Кличко прокоментував заяви про дострокові місцеві вибори

Київський міський голова Віталій Кличко переконаний, що у разі проведення дострокових місцевих виборів буде багато популізму й місцева влада займатиметься не підготовкою до опалювального сезону, а виключно підготовкою до виборів.

Про це заявив мер Києва під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вибори — це є другорядність, це є популізм, є багато речей і якщо вибори будуть проходити, це означатиме, що всі міські ради не будуть готувати до опалювального сезону, до 1 вересня, а будуть займатися виключно підготовкою до виборів", - відповів Кличко на запитання щодо можливості проведення дострокових місцевих виборів.

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Водночас він нагадав положення Конституції згідно з яким наступні місцеві вибори повинні відбуватися у жовтні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, міський голова Дніпра Борис Філатов звернувся до Президента України Володимира Зеленського щодо муніципальної реформи і якнайшвидшого проведення місцевих виборів.

Після оголошення результатів екзитполів на виборах до ВР Зеленський сказав: "Що стосується, всі ставлять питання, стосовно місцевих виборів, - не розслабляйтесь".

Водночас лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков спростував чутки про дострокові місцеві вибори у 2019 році, заявивши, що, на його думку, вибори пройдуть в 2020 році.