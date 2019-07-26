Мер Києва розповів про зустрічі з Богданом і Зеленським

Київський міський голова Віталій Кличко каже, що у нього було кілька зустрічей з головою Офісу Президента Андрієм Богданом і дві зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським, обговорювали соціально-економічні питання.

Про це він розповів у п'ятницю на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене було кілька зустрічей з головою Офісу Президента України Богданом і дві зустрічі з Зеленським, на яких ми обговорили ключові виклики, що стоять перед країною. Це, насамперед, динаміка реалізації реформ, боротьба з корупцією. І в цьому напрямку акцент також був зроблений і на місті Києві", - сказав Кличко.

При цьому він не уточнив, чи пропонувалося йому під час цих зустрічей добровільно скласти повноваження голови КМДА.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан надіслав уряду лист, в якому просить міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка внести подання щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським був поінформований про розділення повноважень в управлінні столицею.

Водночас на переконання Кличка, розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА - це позбавлення столиці місцевого самоврядування.

Конституційний суд у грудні 2003 року визначив, що "Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою".