Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

"Президент США привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського – з упевненою перемогою партії «Слуга Народу». Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США", - йдеться в повідомленні.

Трамп також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні.

Зеленський подякував Трампу за лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію.

Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Зеленського до США, зазначає пресслужба.