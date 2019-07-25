Ноняк заявив, що проти Укртрансбезпеки запустили кампанію з дискредитації

“Не так давно з метою знищення Державної служби України з безпеки на транспорті як органу центральної влади, на який державою покладено функції із забезпечення безпеки перевезень на наземному транспорті, запущено потужну інформаційну кампанію, в якій було задіяно механізми безпрецедентної маніпуляції не тільки суспільною думкою, а й найвищим керівництвом країни”, - зазначив він.

Наводимо повний текст заяви:

Заява керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка

Ноняк розповів про корупційні, за його словами, схеми в Одеській області, зокрема, щодо здійснення габаритно-вагового контролю.

Так, він повідомив, що після звільнення від займаної посади попереднього начальника обласного управління Укртрансбезпеки, в область було скеровано новопризначеного керівника Сергія Талалу. Саме на нього, за словами Ноняка, було покладено завдання “поламати стару корупційну схему”.

Ноняк написав, що новопризначеного керівника було жорстоко побито, а командировані в область інспектори отримують погрози.

Він прокоментував інцидент під час наради в Одеській області за участю Президента Володимира Зеленського.

“Виконувати обов’язки голови Одеської ОДА доручили своїй людині... Більше того, їй доручили «почесну» місію – закинути Президенту України перед камерами про неефективність роботи голови Державної служби України з безпеки на транспорті. І вона це зробила під час наради з Президентом України Володимиром Зеленським в Адміністрації Одеського морського порту. Усе робилось під виглядом турботи про стан доріг області. І при тому ні слова не було сказано про недопрацювання в тих моментах, що стосувалося, власне, ОДА”, - наголосив Ноняк.

Свій пост у Facebook він пояснив тим, що не має іншої змоги “донести правду до Президента України та до Кабінету міністрів України”.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 18 липня повідомив про відсторонення Ноняка від обов'язків керівника Держслужби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).