У зовнішній розвідці розповіли, чим займатиметься Сляднєва

Новопризначена заступник голови Служби зовнішньої розвідки Катерина Сляднєва займатиметься юридичними і фінансовими питаннями у спецслужбі.

Про це йдеться у повідомленні, яке опубліковане на сайті відомства.

“Функціональні обов’язки Катерини Сляднєвої будуть пов’язані з підтриманням зв’язків з органами влади, юридичним і фінансовим супроводженням діяльності СЗРУ, питаннями соціального захисту співробітників розвідки”, - зазначають у відомстві.

У СЗР повідомили, що Сляднєва є юристом і раніше працювала в прокуратурі. Останні півтори року вона відповідала за правове забезпечення діяльності спецслужби.

“Саме Сляднєва очолювала робочу групу з опрацювання проекту нового закону «Про розвідку», який мав усунути недоліки діючих нормативно-правових актів, чітко розмежувати повноваження та обов’язки розвідувальних органів держави, створити законодавче підґрунтя практичній взаємодії з партнерськими службами з країнами НАТО та ЄС”, - вказують у відомстві.

“За оцінками представників іноземних партнерських спецслужб, новий законопроект "Про розвідку" приведено до критеріїв країн – членів НАТО, що сприятиме підтримці розвідувальних органів України в умовах євроінтеграційних процесів у нашій державі”, - додають у СЗР.

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У спецслужбі повідомляють, що Президент поставив перед керівником відомства Владиславом Бухарєвим і двома його заступниками - Катериною Сляднєва і Валерієм Євдокимовим завдання в стислі терміни підвищити ефективність оперативних підрозділів СЗР щодо захисту національних інтересів.

“У пріоритет поставлено головне питання: надати керівництву країни точне розуміння ворога і його можливостей, вказати ризики і загрози, щоб була можливість приймати правильні стратегічні рішення”, - резюмували у відомстві.