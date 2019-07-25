Президент призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Відповідний указ №553/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником голови Служби зовнішньої розвідки України”, - зазначається в документі.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 червня призначив Владислава Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки.

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