Президент призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
Відповідний указ №553/2019 опублікований на сайті глави держави.
“Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником голови Служби зовнішньої розвідки України”, - зазначається в документі.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 червня призначив Владислава Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки.