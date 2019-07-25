Федералізм для Донбасу та Придністровʼя є пасткою Росії - євродепутат
Таку думку на засіданні Комітету закордонних справ Європарламенту висловив представник Європейської народної партії Радослав Сікорський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Саме так він прокоментував слова прем’єр-міністра Молдови Маї Санду, яка на парламентських слуханнях у Брюсселі заявила, що новообраний уряд країни відкидає можливість «федералізації» в контексті Придністровської кризи.
«Я був дуже радий почути підтвердження вашого інтелектуального підходу, шановна прем’єр-міністр, коли ви говорили про небезпеку федералізму для Придністров’я. Тому що ідея зробити у Придністров’ї та на Донбасі контрольовані Росією анклави є спробою надати цим анклавам можливість впливати, або навіть більше - домінувати у геостратегічній орієнтації цілої країни. Ви маєте бути добре проінформовані про цю пастку», - зазначив Сікорський.