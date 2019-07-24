Кандидатів на посаду прем’єра значно більше, ніж пишуть ЗМІ - радник Зеленського

Кількість кандидатів на посаду прем’єр-міністра значно більша, ніж обговорюють у ЗМІ.

Про це заявив економіст, радник Президента України Володимира Зеленського Олег Устенко в ефірі Радіо Свобода.

"Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання Президентом Зеленським, він набагато ширше, від того, що зараз обговорюється в українському медіапросторі", – сказав Устенко.

21 липня Зеленський заявив, що бачить прем’єром професійного економіста, який ніколи не очолював уряд або Верховну Раду та не був головою парламентських фракцій.

"Можна знайти декілька тисяч українських експертів, які підпадають під цей опис, хто ж має бути Прем’єр-міністром. Те, що зараз обговорюється в медіапросторі українському, це просто нав’язаний порядок денний, який іде навіть не від ключових експертів із Атлантичної ради", – зазначив Устенко.

На початку липня експертка Атлантичної ради Мелінда Герінг писала, що серед кандидатів на посаду були заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, секретар РНБО і ексміністр фінансів Олександр Данилюк та колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

Відповідаючи на запитання про своє можливе прем’єрство, Устенко наголосив: "Я б сказав би, що я не хотів би відповідати на такого плану питання".

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. За даними ЦВК, партія "Слуга народу" набирає 43% голосів, "Опозиційна платформа – За життя" – 13%, "Батьківщина" – 8%, "Європейська солідарність" – 8%, "Голос" – майже 6%. Наразі "Слуга народу" здобуває понад 250 депутатських мандатів.