Рябошапка може стати новим генпрокурором
Про це заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Може бути. Це один із варіантів, один із претендентів. Із самого початку моєї президентської кампанії я казав, що Рябошапка - крутий спеціаліст, я бачу його одним із претендентів", - відповів Зеленський на запитання, чи розглядається Рябошапка як кандидатура на посаду генпрокурора.
Раніше, 20 липня, під час спілкування з пресою та представниками правоохоронних органів щодо розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета і відповідаючи на запитання, чи буде політична воля для завершення справи Георгія Гонгадзе, Зеленський зазначив: "Нам потрібен новий генпрокурор. Я навіть сьогодні хотів його (Юрія Луценка - ред.) тут зустріти, але відпустка так відпустка.
21 липня Зеленський на пресконференції у штабі партії "Слуга народу" заявив, що Луценко точно не очолюватиме Генеральну прокуратуру. "Це прізвище точно не починається на "Лу" і не закінчується на "ценко". Буде інше прізвище", - сказав Президент.