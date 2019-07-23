Рябошапка може стати новим генпрокурором

Кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки розглядають для призначення на посаду генерального прокурора.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Може бути. Це один із варіантів, один із претендентів. Із самого початку моєї президентської кампанії я казав, що Рябошапка - крутий спеціаліст, я бачу його одним із претендентів", - відповів Зеленський на запитання, чи розглядається Рябошапка як кандидатура на посаду генпрокурора.

Раніше, 20 липня, під час спілкування з пресою та представниками правоохоронних органів щодо розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета і відповідаючи на запитання, чи буде політична воля для завершення справи Георгія Гонгадзе, Зеленський зазначив: "Нам потрібен новий генпрокурор. Я навіть сьогодні хотів його (Юрія Луценка - ред.) тут зустріти, але відпустка так відпустка.

21 липня Зеленський на пресконференції у штабі партії "Слуга народу" заявив, що Луценко точно не очолюватиме Генеральну прокуратуру. "Це прізвище точно не починається на "Лу" і не закінчується на "ценко". Буде інше прізвище", - сказав Президент.