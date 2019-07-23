Ігор Сліденко, суддя Конституційного суду

У вересні 2017 року набув чинності новий закон “Про освіту”, який спричинив міжнародний скандал. Одна з його норм передбачає перехід з 5 класу на українську мову навчання дітей з родин нацменшин. З цього часу вони вивчатимуть рідну мову в школі як окремий предмет, а весь процес навчання проходитиме українською.

Така вимога викликала різку критику з боку Угорщини. Офіційний Будапешт вбачає у цьому дискримінацію угорської нацменшини в Україні й до врегулювання конфліктного питання блокує проведення політичних зустрічей Комісії “Україна-НАТО”. А це уже впливає на інтеграцію України до Альянсу...

Майже два роки Конституційний суд розглядав подання 48 нардепів щодо конституційності даної норми. На перше відкрите слухання у даній справі прийшов тодішній посол Угорщини Ерно Кешкень.

Минулого тижня Конституційний суд визнав закон конституційним. Тобто діти представників нацменшин уже з 2020 року таки мають навчатися українською. Хоча на рівні уряду є ініціатива відтермінувати цей термін до 2023 року...

Чому закон “Про освіту” був визнаний конституційним, Укрінформ розпитав у судді-доповідача у даній справі Ігоря Сліденка. Він, до речі, розглядав іншу резонансну “мовну” справу — так званий закон “Ківалова-Колесніченка”, котрий у результаті Конституційним судом був скасований. В інтерв’ю суддя розповів і про внутрішню “кухню” суду та про “супер касації” бізнесу під виглядом конституційних скарг.

ПРЕТЕНЗІЇ УГОРЩИНИ У МОВНОМУ ПИТАННІ ДИВНИМ ЧИНОМ СИНХРОНІЗУВАЛИСЯ З ПОЗИЦІЄЮ РОСІЇ

- Ігорю Дмитровичу, ви були доповідачем у поданні стосовно мовного закону “Ківалова-Колесніченка”, який врешті був визнаний неконституційним. Тепер підготували до розгляду справу стосовно конституційності 7 статті закону “Про освіту”, яка в принципі також стосувалася мовного питання. Як так сталося, що до вас потрапили одразу два такі резонансні подання?

- Про випадковість свідчить той факт, що третя справа про конституційність закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який щойно вступив у силу, потрапила іншому судді. Тому говорити, що мені йдуть усі справи, які пов’язані з аспектами застосування української мови, уже не можна. Хоча певна “посмішка долі” у цьому теж була. Я став суддею по квоті парламенту, партія “Свобода” була ініціатором розгляду закону “Ківалова-Колесніченка” у Конституційному суді. Я, суддя-представник від парламенту, доповідав справу, ініціатором якої були парламентарі. Однак конфлікту інтересів тут не було.

- Подання щодо неконституційності статті 7 закону “Про освіту” надійшло до КС іще у жовтні 2017 року. З чим пов’язаний такий тривалий розгляд цієї справи?

- Для Конституційного суду це недовго. Приміром, справа про заборону діяльності компартії розглядалася п’ять років. Є певні процесуальні терміни, які обумовлюють рух справи. У відведені строки відбулися усні слухання, потім у ході закритої частини розгляду справи виникли ряд обставин, які потребували додаткової перевірки, що і позначилось на термінах. Наприклад, частина суддів поставили під сумнів процедуру голосування і треба було додатково з’ясувати – чи голосували, приміром, депутати особисто. В результаті виявилося, що у цій справі неособисте голосування не вплинуло на прийняття цього закону.

- До речі, саме закон “Ківалова-Колесніченка” вперше був визнаний неконституційним через відсутність на засіданні частини народних депутатів, голоси яких були зараховані. Тобто, прецедент спрацював – і судді зараз на це звертають увагу?

- Справді, та справа відкрила шлюзи для перевірки законів, які оскаржуються у Конституційному суді, в тому числі й з точки зору дотримання конституційної процедури прийняття закону.

Ця проблема постійно спливає у Конституційному суді. Схоже, вона почала турбувати і законодавців, тому що одне з останніх рішень голови Верховної Ради Парубія полягало у тому, щоб встановити спеціальну сенсорну кнопку для голосування.

- Можете коротко обґрунтувати – чому стаття 7 закону “Про освіту” була визнана конституційною?

- Суть зводиться до того, що Конституційний суд завжди оцінює різні інтереси, впливи, взаємозв’язки з точки зору конституційних норм і виявляє – що в даному конкретному випадку є важливішим. Наприклад, у цій справі – отримувати мовою нацменшин середню освіту чи можливість соціалізуватися. Мається на увазі – продовжити далі навчання, знайти собі роботу, співпрацювати з іншими членами соціуму... Очевидно, що людина, яка живе в Україні й не знає української мови, як і будь-де – у Німеччині, Швеції, Великобританії – соціалізуватися належним чином не може. Кожен день потрібно контактувати з різними службами, десь працювати... В Україні склалася парадоксальна ситуація, коли в деяких місцях на Закарпатті, Буковині, у колишній Бессарабії в Одеській області, української мови взагалі немає.

Яскравий приклад цієї проблеми — місто Берегове, де на вулицях рідко можна почути українську мову, а в селах її взагалі може не бути. Соціалізуватися особам, які там проживають, в Україні практично неможливо. У них немає ні мовного середовища, ні відповідної освіти. Якщо вони хочуть соціалізуватися, їм залишається лише еміграція. Або жити в таких мовних анклавах. Суд зважив ці дві проблеми і вирішив, що соціалізація важливіша, аніж навчання до випускного класу в середніх закладах освіти мовою нацменшини.

Також треба мати на увазі, що мова йде про державну освіту, тобто ту, яку оплачує платник податків. У приватних закладах освіти навчання може бути будь-якою мовою.

Про яку елементарну справедливість можна говорити, коли платники податків в Україні оплачують, приміром, угорцям можливість навчатися своєю мовою до випускного класу, а вони не знають при цьому української?

- Через 7 статтю закону “Про освіту” погіршилися відносини з Угорщиною. Тепер Будапешт блокує проведення політичних зустрічей Комісії “Україна-НАТО”, а це впливає на інтеграцію України до Альянсу. У вашому рішенні йдеться, що права нацменшин на навчання рідною мовою не порушуються. Чому ви дійшли такого висновку?

Угорщина питанням мови елементарно спекулює

- Рішення Конституційного суду не забороняє навчання мовою нацменшини у закладах дошкільної освіти і початковій школі. Мова йде про основний етап навчання, який пов’язаний з активною соціалізацією.

КСУ не побачив мотивації угорців – у чому власне полягає порушення їхніх прав. У тому, що вони не можуть отримати повну середню освіту за державний кошт в Україні угорською мовою?

В Україні є й інші анклави, де в силу різних причин і політики попередньої влади українська мова приживається слабо. Це стосується насамперед Буковини і колишньої Бессарабії — частини теперішньої Чернівецької й Одеської областей, де панує румунська мова. Однак Румунія претензій такого плану до України, на відміну від Угорщини, не виставляє. Румунія також є членом НАТО і ЄС. Звідси я роблю висновок, що Угорщина питанням мови елементарно спекулює.

Про те, що Угорщина спекулює на мовному питанні, доводить позиція США

Якщо згадати постійні територіальні претензії Угорщини до інших своїх сусідів – Румунії й Словакії, провокативні намагання ще за часів президента Кучми встановити на території України історичні камені на легендарних кордонах держави угрів, то стають зрозумілі причини в цьому питанні. Держава завжди йде за мовою. Угорщина елементарно зазіхає на територію інших держав, у тому числі – на територію України. Мова – дуже зручний інструмент такого зазіхання. Про те, що Угорщина спекулює на цьому питанні, доводить позиція США. Вони рекомендували Угорщині привести свою політику до України у цивілізоване русло.

- Чи виявляв бажання хтось із представників влади з вами зустрітися у той час, коли ця справа перебувала у вашому провадженні?

- Зараз різне говорять про “режим Порошенка” і “режим Зеленського”, але мушу сказати, що на мене не чинився тиск. Водночас специфіка посади судді Конституційного суду така, що прямих впливів і не потрібно. Як у випадку розгляду закону “Ківалова-Колесніченка”, можливий непрямий вплив, коли справа просто не ставиться на розгляд головою суду.

- Яке значення для української правової системи має ухвалення даного рішення?

- Конституційний суд здебільшого вирішує проблеми, де переплітається політика і право. У цій справі на перший план вийшла міжнародна політика. Україні висунули ряд претензій низка держав у найскладніший момент, коли вона фактично веде війну. І однією з причин цієї війни була позиція держави-агресора Російської Федерації щодо застосування однієї з мов нацменшин.

Причому такого роду претензії Угорщини дивним чином синхронізувалися з позицією Росії.

Про те, що проблема штучна, свідчить і висновок Венеційської комісії щодо закону “Про освіту”, у якому є фрази: “Венеційська комісія не може зайняти однозначну позицію з цього питання”, “точні наслідки статті закону “Про освіту” на цьому етапі іще не встановлені”. Тобто навіть цей орган не зміг достеменно довести конкретні негативні наслідки від дії цієї норми.