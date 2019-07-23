Держбюро розслідувань знову викликало Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань повторно викликало п'ятого президента України Петра Порошенка на допит.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба 22 липня, повідомляє "Дзеркало тижня" із посиланням на прес-службу відомства.

"Повторно викликали на допит у четвер, 25 липня", - йдеться у повідомленні.

Раніше ДБР викликало Порошенка на допит 17 липня, але він не з'явився.

Цього самого дня ексзаступник голови адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що ДБР знову очікує Порошенка для проведення допиту 25 липня.

Нагадаємо: адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань 16 липня направив в Держбюро розслідувань документ, в якому вказав, що його клієнт не отримував раніше жодних повідомлень про виклик на допит, і не зможе з'явитися у відомство 17 липня у зв'язку із тим, що він займається передвиборчою кампанією і знаходиться за межами Києва.