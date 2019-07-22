Журналіст Рахманін у новому парламенті планує опікуватися питаннями нацбезпеки й оборони

Перший заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня» і восьмий номер у виборчому списку партії "Голос" Сергій Рахманін сподівається увійти до складу Комітету з питань національної безпеки та оборони у Верховній Раді нового скликання.

Про це він розповів у коментарі Укрінформу.

"У мене є намір працювати в Комітеті з питань національної безпеки та оборони. Навіть якщо так не станеться, в будь-якому разі я збираюся займатися законопроєктами у царині безпеки й оборони, тобто не тільки сектору безпеки й оборони, не тільки військової складової", - сказав Рахманін.

Утім, він уточнив, що його плани можуть коригуватися залежно від планів партії та майбутньої фракції.

"У мене є певний план, який може коригуватися залежно від того, яка кількість (депутатів від Голосу - ред.) зайде до складу наступного скликання Верховної Ради. Відповідно, ми хочемо бути представлені, по змозі, в усіх комітетах Верховної Ради для того, щоб їх робота була більш ефективною", - пояснив політичний журналіст Рахманін.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

За результатами Національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: «Слуга народу» (42,2% голосів), «Опозиційна платформа – За життя» (11,4%), «Європейська солідарність» (8,8%), «Батьківщина» (7,4%) та «Голос» (6,5%).