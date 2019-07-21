Парубій назвав орієнтовну дату першого засідання нової Ради
Про це він сказав журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Кінець серпня - початок вересня - орієнтовна дата, коли робоча група може прийняти рішення проводити перше засідання. Апарат ВРУ готовий до активної дієвої роботи, і я невідкладно організую всі необхідні підготовчі роботи, щоб перше засідання відбулося чимшвидше", - сказав він.
Парубій запевнив, що скличе першу робочу групу з підготовки засідання новообраного парламенту одразу після офіційного встановлення результатів позачергових виборів.
"Я, як Голова Верховної Ради України, маю скликати першу робочу групу. Я її невідкладно скличу. Після того, як будуть опубліковані дані стосовно виборів і по пропорційній системі, і по мажоритарній системі, має бути створено три робочі групи - по формуванню комітетів, по розсадці в залі і по забезпеченню депутатів", - зазначив Парубій.
Він також висловив надію, що новообрані депутати прислухаються до його пропозицій щодо формування комітетів, зокрема, стосовно створення комітету з питань парламентської реформи.
В Україні 21 липня проходять позачергові парламентські вибори.