Парубій підписав закон про хімічну кастрацію

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю підписав закон про відповідальність за зґвалтування та розбещення неповнолітніх, який передбачає примусову хімічну кастрацію.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Тепер документ буде передано Президенту України Володимиру Зеленському.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 11 липня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості”.

Закон визначає комплексний підхід до вдосконалення законодавства у сфері протидії сексуальним зловживанням щодо дітей. Так, посилюється відповідальність за зґвалтування та розбещення неповнолітніх осіб шляхом внесення змін Кримінального кодексу України. Зокрема згідно зі статтею 152, покарання передбачає застосування примусової хімічної кастрації. При цьому її не застосовуватимуть до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років, і до осіб, старших за 65 років.

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Відповідно до закону, покарання у виді примусової хімічної кастрації полягає у примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають зменшити лібідо та сексуальну активність.

Також законом вносяться зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та закону «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі». Їх положення доповнені категорією засуджених до позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, насильницьке задоволення статевої пристрасті в неприродний спосіб, вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх. Щодо таких осіб закон передбачає встановлення адміністративного нагляду.