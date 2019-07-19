Шефір не збирається передавати свою частку в бізнесі та подавати декларацію

Шефір не збирається передавати свою частку в бізнесі та подавати декларацію

Укрінформ
Перший помічник Президента Сергій Шефір заявив, що не збирається передавати свою частку в бізнесі "Кварталу 95" і зазначив, що не зобов'язаний подавати декларацію про доходи.

Про це сказав в інтерв'ю Шефір LB.ua.

Так, на питання, чи передаватиме він комусь свою частку в бізнесі "Кварталу", Шефір відповів: "Чому я повинен передавати? Ні".

Також він зазначив, що Офіс президента - це патронатна служба, відповідно, члени ОП не зобов'язані публікувати свої декларації.

"Так, це хороший крок (опублікувати свої декларації - ред.). Але, якщо ми не зобов'язані, чому повинні це робити? Заповнення декларації - досить складний процес. Спостерігаючи за тим, як це робив Зеленський, я був шокований. І не дай Боже десь помилишся, хоча і нічого не мав наміру приховувати. Це дуже неприємна процедура", - сказав Шефір.

Крім того, перший помічник Президента наголосив, що він із Зеленським отримуватимуть роялті від продуктів "Кварталу", якщо це можливо.

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"У встановленому законом порядку, якщо це можливо, отримуватимемо. Для нас це нове, і ми не встигли навіть обговорити, як правильно зробити", - сказав Шефір.

Фото: Forbes Україна

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