Шефір не збирається передавати свою частку в бізнесі та подавати декларацію

Перший помічник Президента Сергій Шефір заявив, що не збирається передавати свою частку в бізнесі "Кварталу 95" і зазначив, що не зобов'язаний подавати декларацію про доходи.

Про це сказав в інтерв'ю Шефір LB.ua.

Так, на питання, чи передаватиме він комусь свою частку в бізнесі "Кварталу", Шефір відповів: "Чому я повинен передавати? Ні".

Також він зазначив, що Офіс президента - це патронатна служба, відповідно, члени ОП не зобов'язані публікувати свої декларації.

"Так, це хороший крок (опублікувати свої декларації - ред.). Але, якщо ми не зобов'язані, чому повинні це робити? Заповнення декларації - досить складний процес. Спостерігаючи за тим, як це робив Зеленський, я був шокований. І не дай Боже десь помилишся, хоча і нічого не мав наміру приховувати. Це дуже неприємна процедура", - сказав Шефір.

Крім того, перший помічник Президента наголосив, що він із Зеленським отримуватимуть роялті від продуктів "Кварталу", якщо це можливо.

"У встановленому законом порядку, якщо це можливо, отримуватимемо. Для нас це нове, і ми не встигли навіть обговорити, як правильно зробити", - сказав Шефір.

Фото: Forbes Україна