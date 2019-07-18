Шефір каже, що Богдан не “протягував” своїх людей у СБУ

Глава Офісу Президента України Андрій Богдан складна людина, "тисне, наполягає на своєму", хтось називає його трошки хамовитими, але у нього хороші професійні якості і шикарне почуття гумору.

Так охарактеризував Богдана перший помічник Президента Володимира Зеленського Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua, зазначивши, що особисто у нього з головою ОПУ нормальні стосунки.

"Я не бачу у нас двовладдя. У нас нормальні стосунки з Андрієм. У нього шикарне почуття гумору, хоча і своєрідний стиль спілкування. Хтось називає його трошки хамським ... Я багато чув про Андрія поганого, але також мені багато розповідали про його професійні якості. Я бачив, як він працював в період перед виборами. Так, він складна людина, але ми всі, знаєте, не без недоліків. у нас з ним в цілому нормальні відносини, хоча трапляються і сутички", - сказав Шефір.

За його словами, "сутички" з Богданом у нього переважно відбуваються через те, що глава ОПУ "любить перебивати в розмові". "У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний ..." - зазначив Шефір.

Він також спростував чутки, що між Богданом та т.в.о. глави СБУ Іваном Бакановим намітився конфлікт через те, що останній нібито сам, без консультацій, призначив собі заступників. "Можливо, якісь розбіжності були. Але не конфлікт ... Ми ж поки працюємо командою. Той, хто вибивається з команди, відходить. Але є якісь консультації, просто чоловічі розмови", - наголосив Шефір.

Відповідаючи на запитання, чи протискав Богдан своїх людей на певні посади, Шефір заявив, що такого не помічав, хіба що тих людей, з якими йому самому доведеться працювати в ОПУ, наприклад, заступника голови ОПУ Олексія Гончарука.

"Я не помічав, щоб Андрій протискав своїх людей. Ні в СБУ, ні в інші структури. Хіба тих, з ким йому самому в Адміністрації у нас працювати. Так, наприклад, було з Олексієм Гончаруком. Ми його не знали, але Андрій переконав , що він необхідний, і сьогодні, попрацювавши трохи разом з Гончаруком, ми переконуємося в його правоті ", - сказав Шефір.

Фото: Макс Требухов/LB