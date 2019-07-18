Зеленський оголосив про відсторонення керівника Укртрансбезпеки

Президент Володимир Зеленський повідомив про відсторонення Михайла Ноняка від обов'язків керівника Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека").

Про це він сказав під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, говорячи про корупцію в дорожній сфері, повідомляє пресслужба Президента.

"Президент повідомив, що за значні недоліки в роботі 17 липня був відсторонений від виконання обов'язків керівник "Укртрансбезпеки" Михайло Ноняк", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна щороку витрачає 4 млрд гривень на дороги, "а доріг немає" саме через відсутність належного контролю, недотримання встановлених норм ваги автотранспорту та побори з боку працівників цієї державної служби.

Глава держави висловив думку, що за такими оборудками стоять найвищі посадовці, тому на це має бути відповідна реакція.

"Тут має бути жорстке й негайне реагування наших антикорупційних органів", – наголосив Зеленський.