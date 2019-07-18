СБУ відкрила справу через карту з "угорським" Закарпаттям

Слідчі Служби безпеки України зареєстрували кримінальне провадження за фактом розміщення в одному з періодичних видань зображення частини Закарпатської області у кольорах угорського національного прапора.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Нанесений прапор сусідньої країни на територію виборчих округів, на яких балотуються кандидати в народні депутати від угорської меншини, у населених пунктах з компактним проживанням угорців, умовно відокремлює ці райони від іншої території області. Зображення із картою Закарпатської області на фоні угорського прапору містить ознаки посягання на територіальну цілісність України та може спровокувати сепаратистські настрої в середовищі угорської національної меншини", - йдеться у повідомленні.

Розповсюдження друкованих матеріалів з таким зображенням є публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України, вважають в СБУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) здійснюватиме прокуратура Закарпатської області.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням відкрити провадження з приводу публікації в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття, карти, на якій окремі українські території позначено як такі, що, нібито, належать до Угорщини.