Зеленський розповів про деталі телефонної розмови з Путіним

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі, пов'язані з телефонною розмовою з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, під час якої обговорив зокрема питання звільнення полонених.

Про це глава української держави повідомив у відео, розміщеному на youtube-каналі Зе!Президент.

"Усі партнери України проти навіть того, щоб я подзвонив Путіну. Я вирішив подзвонити Путіну, тому що це питання, перш за все, України, це питання наших громадян. Тому ми самі повинні дякувати нашим західним партнерам за підтримку, але мати свою думку. Тому я подзвонив Володимиру Путіну. Всі мене лякали цією розмовою... Але говорив я стосовно наших людей. Але чого боятись, коли правда на твоєму боці?" — зазначив Зеленський.

За його словами, під час тієї розмови президент РФ пропонував вирішити питання звільнення полонених у форматі "всіх на всіх".

"Я йому відверто сказав, що "всіх на всіх" — з радістю, але тільки є одна ситуація... Справа в тому, що список наших усіх — тих хлопців, які знаходяться саме на тимчасово окупованих територіях, не збігається зі списком людей, які контролюють наші тимчасово окуповані території. Тому "всіх на всіх" ми обов'язково зробимо, але давайте спочатку повернемо всіх тих, хто є в Росії, в Криму, і почнемо з моряків. Мені здається, що це нормальний крок до повернення діалогу, і реальний потужний крок для того, щоб припинити війну", — уточнив Президент України.

Водночас він зауважив, що не розуміє тієї моделі, яка виключає прямі переговори з керівництвом РФ щодо звільнення заручників і припинення збройного конфлікту на Донбасі.

"Усі кажуть, мовляв, не дай Боже, якщо будуть прямі перемовини з Росією, то знімуться санкції. Я, чесно кажучи, цієї моделі не розумію. Я був впевнений, що санкції вводяться не через мої розмови з президентом Російської Федерації, а через те, що в нас забрали Крим і що підтримують тимчасово окуповані території", — пояснив свою позицію глава держави.

Як повідомлялося, 11 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.