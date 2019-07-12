Дзвінок Путіну від Зеленського: про що говорили

Звільнення українських моряків — це ключове питання телефонної розмови. Чи готовий Зеленський чимось поступитися, адже, не виключено, Путін торгуватиметься

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 20 хвилин. Про це повідомляє пресслужба глави української держави. “Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ” - йдеться в повідомленні.

Поки що невідомо, чи вдалося під час розмови наблизити позиції щодо звільнення наших громадян. Принаймні, свій Радбез з приводу розмови Путін наступного дня зібрав. Але більшого розуміння чекатимемо, мабуть, лише після зустрічі в “Нормандському форматі”, який Зеленський, до речі, хоче розширити участю США та Великої Британії. “Компанію для розмови пропоную таку: я, ви, Дональд Трамп, Тереза Мей, Ангела Меркель та Еммануель Макрон”, - йдеться в адресованому Путіну Фейсбук-відеозверненні Зеленського. На що останній відповів : “Ми ніколи не відмовлялися від жодного із запропонованих форматів, в тому числі від розширення “Нормандського”. Не знаю, як відреагують на це запрошення інші учасники, зокрема адміністрація президента США, але може бути цікаво”. Власне, про можливість майбутніх контактів у “Нормандському форматі” повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков: “Під час телефонної розмови це питання також обговорювалося”.

А що про це думають експерти-політологи, чи звільнить Путін, під загрозою нових санкцій, українських моряків та що намагатиметься для себе натомість виторгувати?

Укрінформу відповідають:

Богдан Яременко, колишній дипломат:

Богдан Яременко

"Може, Путін нічого й не вимагав. Поки що…"

— Путін в даному випадку грав пасивну роль, ініціатива йшла від української сторони. І, можливо, погодився тому, що готується щось зробити, і очевидно - зробити під Медведчука, під парламентські вибори. Але, думаю, тут Зеленський переграв їх обох — Путіна і Медведчука. Принаймні, він зіграє проти “Опозиційної платформи - “За життя”, зокрема, Медведчука, намагаючись реалізувати стратегічну лінію на те, що переговори з Росією повинні відбуватися, перш за все, стосовно повернення, обміну військовополоненими та всіма бранцями, а також навколо припинення вогню, відведення військ і так далі. Зеленський тут послідовний.

Що намагається виторгувати Путін? Ну, він знаходиться в поганій ситуації. Звичайно, наших хлопців тримає і може дуже довго це робити, але він програв суди, до нього звертається весь світ, і це стає подразником у переговорах з тими, з ким намагається з усіх сил намагається відновити відносини: і з американцями, і з французами, і з німцями. Тому, думаю, що для Путіна було цікаво, що запропонує або скаже з цього приводу Зеленський. Повторюся, інтерес Путіна, можливо, полягає в тому, щоб використати це як на виборах для Медведчука. Не виключено, він вважає, що цей крок зіграє стратегічно, а тому тактично нічого просити йому не треба. Просто зробити це в певний період і через посередника. Але, знову ж таки, для цього потрібно, щоб цей обмін узагалі відбувся. І лише тоді ми побачимо і зрозуміємо гру Путіна.

Олексій Мінаков, політолог:

Олексій Мінаков

"Путін "прощупав" Зеленського, і тепер чекає від нього конкретних пропозицій"

— На мою думку, за підсумками розмови слід відзначити п'ять моментів. По-перше, тема розмови — звільнення полонених моряків. Якби їх звільнили до виборів, то це додало би рейтингу “Слузі народу”. Утім, навряд чи Путін піде на таке підігрування. Тому звільнення має бути ультимативною вимогою з боку західних лідерів.

По-друге, Кремль попередньо злив Медведчуку інформацію про заплановану розмову Зеленського з Путіним. Напередодні “Опозиційна платформа - “За життя” вимагала провести прямі переговори Зеленського з Путіним, і вуаля — вони відбулися. Не минуло й доби. Очевидно, їм злили інформацію, що така розмова готується. Тепер "медведчуківці" зможуть сказати: “Ми вимагали цієї розмови і Зеленський нас послухав”.

По-третє, розмова відбулася з ініціативи Зеленського. Було би дивно, якби сталося по-іншому. Це Зеленський хоче закінчити війну миром, а не Путін. Путін якраз хоче продовження конфлікту, що дозволяє йому мати на руках аргументи для переговорів із лідерами цивілізованого світу і задля тиску на Захід.

По-четверте, дізналися ми про цю розмову спочатку від Пєскова. Офіс Президента допустив помилку в комунікації, дозволивши Кремлю першим заявити про розмову. Домовленості з президентом країни-агресора повинні бути прозорими і не викликати побоювання, особливо в плані ціни за поступки з боку Кремля.

Нарешті, по-п’яте, сам факт, що Путін погодився на розмову із Зеленським. Адже міг і відмовити. Тим більше, після зухвалих заяв Зеленського на адресу Путіна. Тобто не тільки Медведчук гідний особистого спілкування з Путіним, така честь випала й Зеленському.

Це була ознайомча телефонна розмова. Путін хотів особисто “прощупати” Зеленського. І наступного разу він хоче почути конкретні пропозиції (поступки) з боку українського президента, наприклад, щодо статусу Донбасу - автономії, перемовин із представниками «ДНР» і «ЛНР», звільнення Вишинського тощо. Але. Формат тет-а-тет перемовин, без представників Заходу, не дозволяє вимагати чогось від Путіна і тиснути на нього. Ось у чому слабкість цього формату. Бо Зеленський не може дозволити собі говорити з Путіним з позиції сили. Натомість, аргументи представників Заходу стали б вагомішими для Путіна. Однак і тут маємо складність ситуації, тому що і Меркель, і Макрон фактично перейшли від конфронтації до співробітництва та діалогу з Путіним, що проявилось у скандальному рішенні ПАРЄ.

Поговорив Мирослав Ліскович. Київ