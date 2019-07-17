Президент відповів, чи буде змінювати голову Харківської ОДА

Заміни на посаду голови Харківської ОДА Президент України Володимир Зеленський ще не розглядав.

Про це Зеленський сказав журналістам в Харкові після наради з природоохоронних проблем в Українському НДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми шукаємо в кожній області адекватних менеджерів. Поки таких менеджерів не бачу, тому ще нікого не розглядав на посаду голови Харківської ОДА", - зазначив Зеленський.

Щодо названої журналістами кандидатури Вадима Слюсарева (екс-начальник Східного управління Держприкордонслужби - ред.) на пост глави Харківської ОДА, Зеленський відповів: "Питання пана Слюсарева піднімаося, хтось запускав, може, з локального штабу. Я не розглядав цю людину на цю посаду".

Зараз Харківську ОДА очолює Юлія Світлична.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 17 липня Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Харківщину з авіаобльоту території місцевих лісгоспів, де "чорні" лісоруби безкарно вирубують столітні дуби. Зеленський поділився враженнями від побаченого на нараді за участю представників лісового відомства, влади і силових структур, і зажадав від силовиків знайти винних і віддати їх під суд. Якщо вони не зможуть це зробити, додав Зеленський, то на їхнє місце буде призначено нових людей.

15 липня директор лісгоспу "Жовтневий" Руслан Чагаровський показав журналістам пні і підготовлені до вивезення дерева на місці незаконної вирубки дубів у лісгоспі.

За його словами, за півроку "чорні" лісоруби вирубали і вивезли столітні дуби вищого гатунку на суму у 80 млн грн, він додав, що "судячи зі спилів, це були здорові дерева, які могли прожити ще по 200 років".

За словами Чагаровського, сам факт вирубки став можливим при потуранні керівництва лісових відомств у Києві і Харкові.

Керівництво лісгоспу "Жовтневий" вже звернулося за допомогою до Харківської ОДА, а також до силових відомств, включаючи ГПУ, СБУ, ДБР.