Сенат США схвалив Резолюцію в пам'ять Революції Гідності в Україні

Верхня палата американського Конгресу ухвалила резолюцію, присвячену 5-ій річниці Революції Гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Рішення було схвалено одностайно, повідомило в вівторок Посольство України в Сполучених Штатах.

Резолюцію в якості співавторів підтримали понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

У документі наголошується, що Сенат Сполучених Штатів:

- вітає прогрес, досягнутий українською владою в затвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних Сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО;

- вітає український народ з нагоди успішного проведення вільних та справедливих виборів Президента України та інавгурації Володимира Зеленського;

- очікує проведення мирних, вільних та справедливих парламентських виборів в Україні;

- підтверджує незмінну відданість уряду США підтримці зусиль української влади у відновленні територіальної цілісності держави, а також забезпеченні додаткових летальних і нелетальних видів допомоги у сфері безпеки для зміцнення обороноздатності України на землі, у морі та повітрі;

- підтверджує невизнання незаконних спроб РФ анексувати Крим;

- вітає створення автокефальної Православної Церкви України як важливої віхи у побудові Україною власного майбутнього, вільного від російського впливу;

- засуджує тривалу агресію РФ проти України, у тому числі напад на кораблі українських ВМС у Керченській протоці як зухвале порушення міжнародного права і двосторонніх українсько-російських домовленостей, а також наполегливо закликає Кремль негайно звільнити членів екіпажу захоплених суден як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року;

- висловлює підтримку усім українським політв’язням, що утримуються в РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень;

- закликає США, їхніх союзників та партнерів зберігати режим жорстких санкцій проти РФ до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі за Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями;

- називає газопровід “Північний потік - 2” значною загрозою безпеці Європи, спрямованої на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями;

- вважає, що зміцнення демократії в Україні упродовж останніх п’ятьох років, яскравим прикладом чого стали недавні президентські вибори та мирний перехід влади, має слугувати позитивним прикладом для інших країн з пострадянського простору.