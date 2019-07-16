Пристайко сказав, коли відбудеться наступна "нормандська зустріч"

"Наступна зустріч у "нормандському форматі" відбудеться на моєму рівні і рівні моїх колег. Результатом наступної зустрічі має бути розгляд результатів, досягнутих за ці місяць-півтора. За результатами цієї зустрічі буде рекомендація лідерам держав", - сказав Пристайко.

Він поінформував, що метою попередньої зустрічі було зафіксувати виконані домовленості, визначити наступні кроки, які можуть бути підтримані лідерами "нормандської четвірки" і спрямувати діяльність своїх команд.

"Ми зустрічалися в п'ятницю і виділили приблизно місяць на окремі питання. Подивимося, яким чином за місяць буде досягнуто тих результатів, про які домовилися ми четверо", - зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Як повідомляв Укрінформ, зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» відбулася 12 липня.