Пристайко сказав, коли відбудеться наступна

Пристайко сказав, коли відбудеться наступна "нормандська зустріч"

Укрінформ
Наступна зустріч у "нормандському форматі" відбудеться за місяць-півтора так само на рівні політичних радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.
Про це заявив на брифінгу у вівторок, 16 липня, заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступна зустріч у "нормандському форматі" відбудеться на моєму рівні і рівні моїх колег. Результатом наступної зустрічі має бути розгляд результатів, досягнутих за ці місяць-півтора. За результатами цієї зустрічі буде рекомендація лідерам держав", - сказав Пристайко.

Він поінформував, що метою попередньої зустрічі було зафіксувати виконані домовленості, визначити наступні кроки, які можуть бути підтримані лідерами "нормандської четвірки" і спрямувати діяльність своїх команд.

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"Ми зустрічалися в п'ятницю і виділили приблизно місяць на окремі питання. Подивимося, яким чином за місяць буде досягнуто тих результатів, про які домовилися ми четверо", - зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Як повідомляв Укрінформ, зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» відбулася 12 липня.

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