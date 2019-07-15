Луценко розповів про допит у НАБУ

Генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що він має право згідно із законодавством змінювати групу прокурорів у разі неефективного ведення слідства.

Про це він заявив на брифінгу після допиту в НАБУ у зв'язку з передачею справи учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що за заявою адвокатів Януковича та адвокатів осіб, які обґрунтовано обвинувачуються в суді у причетності до вбивств учасників Майдану, було порушено справу про його нібито незаконні дії та дії його заступника Анжели Стрижевської.

"Ця справа в НАБУ була закрита, однак ініціатори оскаржили її в суді, який зобов'язав НАБУ допитати генерального прокурора по суті справи. Цей допит сьогодні відбувся. В якості свідка я показав про те, що головним завданням діяльності прокуратури, в тому числі і в цьому випадку, є виконання статті 2 (КПК України - ред.) про об'єктивне і неупереджене ведення слідства. Друге завдання, яке з цього витікає — забезпечити ефективне ведення слідства. У разі неефективного ведення слідства, згідно зі статтею 37 КПК, генпрокурор має беззаперечне право змінити групу прокурорів, чим я і скористався в цьому випадку", - сказав Луценко.

За його словами, він особисто після доповіді його заступника та інших працівників ГПУ прийняв рішення про неефективність розслідування, і для забезпечення ефективного і об'єктивного прокурорського нагляду сформував групу на чолі з профільним, куруючим заступником генпрокурора, яка в силу своїх посадових обов'язків відповідає за контроль діяльності Департаменту спецрозслідувань, "який, власне, цю справу і розслідував".

"Відтак Стрижевська, яка на чолі нової групи прокурорів вступила у справу, розглянула підозру і дещо змінила кваліфікацію. Підкреслюю слово "дещо". Розмови адвокатів про те, що хтось когось укрив, змінив там тяжкість — це все чисті бульбашки. Бо і та перша підозра, і ця підозра, яка діє станом на сьогодні, не змінена в частині тяжкості злочину. Обидві статті після зміненої підозри Стрижевською залишилися особливо тяжкими, а відтак, ця зміна не могла вплинути на обрання запобіжного заходу. Бубенчик і далі обґрунтовано підозрюється у особливо тяжких статтях", - уточнив генпрокурор.

Він зазначив, що "дуже важливо звернути увагу адвокатів, які сьогодні влаштовували шоу (в НАБУ — ред.) на те, що вони не скористалися статтею 56 КПК, по якій захист може оскаржити зміну підозри, і вони цього не зробили".

"Тому підозра, яка підписана Стрижевською, до сьогоднішнього дня — в силі. Справа розслідується", - поінформував Луценко.

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Він також зауважив, що на цей момент вважає, "що адвокати беркутів та Януковича, який уже отримав вирок Оболонського суду щодо державної зради, просто хочуть нагадати про себе серед змін літнього клімату".

"Я не знаю, що на них вплинуло — скажена спека чи різке похолодання, але розглядаю сьогоднішнє їхнє шоу виключно в їх заробітчанській площині. З юридичної точки зору, будь-який керівник, у тому числі й генпрокурор, має беззаперечне право формувати групу прокурорів. Я це робив і буду робити - для того, щоб слідство було об'єктивне, неупереджене, ефективне, і жодним чином ті, хто захистив нашу країну на Майдані, не отримували надуманих у Кремлі та прокремлівських сил обвинувачень. Це моя громадянська позиція, підкріплена моїми юридичними повноваженнями", - уточнив Луценко.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок генеральний прокурор Юрій Луценко був допитаний у Національному антикорупційному бюро України.